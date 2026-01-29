Messina: paura di fronte Palazzo Zanca, crolla grosso palo dell’illuminazione pubblica

Il Sindaco di Messina Federico Basile, ieri sera, aveva disposto, con un'ordinanza, la chiusura di tutte le ville comunali e dei cimiteri cittadini

Palo illuminazione pubblica distrutto
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Paura a Messina a causa del crollo di un enorme palo della pubblica illuminazione, a Piazza Unione Europea, di fronte a Palazzo Zanca. Il tutto è accaduto in mattinata e la causa della caduta, molto probabilmente, è il forte vento che si sta abbattendo sulla città dello Stretto. Da rimarcare che, il Sindaco di Messina Federico Basile, ieri sera, come abbiamo scritto in un apposito articolo, ha disposto, con ordinanza N.18 del 28.01.2026 la chiusura di tutte le ville comunali e dei cimiteri cittadini.

Oggi, infatti, sono previste raffiche di vento da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

