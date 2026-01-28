Maltempo, allerta vento a Messina: ordinanza del sindaco Basile, tutti i provvedimenti | DETTAGLI

Messina: il sindaco Basile ha disposto, con ordinanza N.18 del 28.01.2026 la chiusura di tutte le ville comunali e dei cimiteri cittadini per l’intera giornata di domani giovedì 29 gennaio

Il Sindaco di Messina Federico Basile ha disposto, con ordinanza N.18 del 28.01.2026 la chiusura di tutte le ville comunali e dei cimiteri cittadini per l’intera giornata di domani giovedì 29 gennaio, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, a seguito dell’Avviso meteo diramato dalla Sala Operativa del Dipartimento Regionale della Protezione Civile in data odierna 28 gennaio. L’allerta riguarda le zone A e I, comprensive del territorio comunale di Messina, per le quali sono previste raffiche di vento da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Prevenire situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità

Il provvedimento si rende necessario al fine di prevenire situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità, in considerazione dei possibili pericoli derivanti dalla caduta di rami, alberi, tegole o altre strutture instabili, in particolare all’interno di aree alberate e luoghi aperti al pubblico. Con la stessa ordinanza è stato inoltre disposto il divieto di sosta in prossimità di aree alberate ed è rivolto l’invito alla massima prudenza negli spostamenti, evitando il transito pedonale e veicolare nelle zone maggiormente esposte al rischio. L’Amministrazione comunale invita “la cittadinanza a attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite e a seguire gli aggiornamenti diramati attraverso i canali istituzionali”.

