Maltempo in Sicilia, Crosetto: “le Forze Armate sono al fianco della popolazione” | VIDEO

“Le Forze Armate sono al fianco della popolazione per la messa in sicurezza dei territori colpiti dalla tempesta mediterranea Harry. Nelle immagini, personale e mezzi dell’Esercito Italiano impegnati nella rimozione dei detriti e nel ripristino della viabilità a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina. Anche questo è la Difesa“. E’ quanto ha affermato il Ministro della Difesa del Governo Meloni, Guido Crosetto.

Intanto, oggi, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha effettuato un sopralluogo nelle località della costa ionica messinese, che hanno subito gravi danni a causa delle mareggiate.