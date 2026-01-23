Maltempo, Schifani nei luoghi devastati dal ciclone Harry a Santa Teresa di Riva e Taormina | FOTO

Il presidente della Regione Renato Schifani ha visitato le zone in provincia di Messina danneggiate dal ciclone Harry. Il presidente è stato accompagnato dal capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, il prefetto Cosima Di Stani ed il sindaco metropolitano Federico Basile. Il Governatore si è recato a Taormina, nella zona di Mazzeo, e successivamente a Santa Teresa di Riva. In questi minuti, Schifani è in Prefettura a Messina per incontrare i sindaci e gli operatori balneari dei comuni colpiti.

“Ce la metteremo tutta”

“Stiamo affrontando le conseguenze di un evento senza precedenti, il più violento che abbia colpito la Sicilia negli ultimi anni – ha detto Schifani- sono molto preoccupato, in quanto siciliano, ma ce la metteremo tutta per superare l’emergenza nel più breve tempo possibile. Vigilerò personalmente su ognuna delle attività che dovremo svolgere e, in particolare, sulla celerità con cui saranno liquidate le risorse. Faremo ancora rete, come abbiamo fatto dal momento in cui abbiamo ricevuto le prime previsioni meteo. Il sistema di Protezione civile ha funzionato e ci ha permesso di tutelare l’incolumità delle persone. Grazie a questo grande lavoro, non abbiamo registrato vittime. Le Istituzioni non mancheranno di far sentire ancora la propria vicinanza ai cittadini e comincerò già da domani, in prima persona, con i primi sopralluoghi nei territori più colpiti”.

Domani Schifani in provincia di Catania

Domani, invece, in programma il sopralluogo dei danni registrati nel Catanese: prima tappa ad Acireale alle 10, a seguire la Playa di Catania e, in chiusura, alle 12.30 incontro in Prefettura a Catania con i sindaci e gli operatori balneari.