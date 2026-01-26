Maltempo e danni: dichiarata l’emergenza nazionale per Calabria e Sicilia, dal Cdm 100 milioni

Il Consiglio dei Ministri, convocato per pomeriggio, ha deliberato lo stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna dopo i danni provocati dal Ciclone Harry. I provvedimenti presi sono stati riassunti in una nota dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci: “il governo Meloni ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nei territori della Sicilia, Sardegna e Calabria colpiti dal violento maltempo dei giorni scorsi. Lo stato di emergenza può durare 12 mesi, prorogabile per altri 12, come prevede il Codice di Protezione civile”.

Un primo stanziamento di 100 milioni è utile “per far fronte ai primissimi interventi previsti dall’articolo 25 lettere a, b, c del Codice di protezione civile”, come “l’organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e l’attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale della popolazione”. I presidenti di Regione sono stati nominati commissari delegati.

Il governo adotterà un nuovo provvedimento nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni, il governo adotterà un nuovo provvedimento interministeriale, per consentire il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, non appena sarà definita la ricognizione dettagliata dei danni da parte delle Regioni. La attività di ricostruzione sarà coordinata dai rispettivi Presidenti di Regione, nominati oggi Commissari delegati con ampi poteri di deroga.

“Risposta immediata, concreta e necessaria”

“La dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per la Calabria, la Sicilia e la Sardegna, deliberata oggi dal Consiglio dei ministri, rappresenta una risposta immediata, concreta e necessaria ai territori colpiti dal violento maltempo dei giorni scorsi e conferma ancora una volta che il Governo guidato da Giorgia Meloni mantiene gli impegni assunti”. Lo dichiara il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, esprimendo soddisfazione per la decisione assunta su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

“È particolarmente rilevante – prosegue Ferro – che alla seduta del Consiglio dei ministri abbiano partecipato anche i presidenti delle Regioni interessate, tra cui il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, a conferma di un metodo di lavoro fondato sul pieno coinvolgimento delle istituzioni territoriali e su un costante raccordo tra Stato e Regioni”.

“Lo stanziamento immediato di 100 milioni di euro per gli interventi di somma urgenza consente di far fronte ai primi e più urgenti bisogni delle comunità colpite. A questo si affiancherà, nei prossimi giorni, un ulteriore provvedimento del Governo per il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, una volta completata la ricognizione puntuale dei danni da parte delle Regioni. La nomina dei presidenti di Regione quali commissari delegati, con ampi poteri di deroga – conclude il Sottosegretario – è una scelta che va nella direzione della massima rapidità ed efficacia dell’azione amministrativa, valorizzando la conoscenza diretta dei territori e assicurando risposte concrete ai cittadini”.

Siracusano: “da governo risposta tempestiva”

“Il governo, a seguito della convocazione straordinaria del Consiglio dei ministri, tenutosi oggi pomeriggio, ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per le regioni Sicilia, Calabria e Sardegna, duramente colpite nella scorsa settimana dalla furia del ciclone Harry. Una tempesta di eccezionale violenza che ha lasciato dietro di sé distruzione, devastazione e danni ingentissimi, colpendo territori e comunità, cittadini, ma anche imprese e attività produttive, mettendo in ginocchio intere aree del Mezzogiorno”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata siciliana di Forza Italia.

“Con questa decisione il governo stanzia immediatamente 100 milioni di euro a favore delle Regioni interessate per garantire le prime risposte urgenti, i primi ristori, e gli interventi necessari alla messa in sicurezza dei territori. La ricognizione dei danni proseguirà nelle prossime settimane e, sulla base delle esigenze che emergeranno, verranno stanziate ulteriori risorse. Il governo è e sarà al fianco delle comunità colpite da questa ondata di maltempo: lo ha dimostrato sin dalle prime ore successive al disastro e lo conferma oggi con una decisione tempestiva e concreta, per sostenere cittadini, lavoratori e imprese e accompagnare i territori nel percorso di ricostruzione e ripartenza”, conclude Siracusano.