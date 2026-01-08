Maltempo, Calabria e Sicilia nella morsa di gelo e neve: bufere in Aspromonte, Gambarie è la più colpita. E nel weekend aumentano sia il freddo che le nevicate

Piove e fa freddo sulle coste e nelle pianure di Calabria e Sicilia, le due Regioni più meridionali d’Italia strette oggi nella morsa del grande gelo invernale. Le temperature sono crollate questa mattina fino a +6°C a Messina e Reggio Calabria, durante il forte temporale di neve che si è verificato alle ore 10:00, quindi in pieno giorno. In città, sui parabrezza delle automobili, le gocce di pioggia si sono aperte con i granelli di ghiaccio: era neve sciolta, che cadeva abbondante in collina a partire dai 500 metri di altitudine. Ancora più freddo a Vibo Valentia, dove la colonnina di mercurio è piombata ad appena +3°C in città, e a Catanzaro che nella notte è scesa a +4°C.

Piogge importanti tra Serre e Aspromonte, dove da ieri sono caduti 88mm a Platì, 72mm al Passo della Limina, 64mm a Serra San Bruno, 61mm a Giffone, 56mm a Sinopoli, 55mm a Santa Cristina d’Aspromonte, 51mm a Feroleto della Chiesa, 49mm a Molochio e Cittanova, 47mm a Rizziconi 41mm a Taurianova, 35mm a Rosarno, 34mm a Tropea, 31mm a Gioia Tauro, 29mm a Palmi e a Bagaladi, 26mm a Vibo Valentia, 25mm a Siderno, 23mm a Reggio Calabria e a Scilla.

Tantissima neve a Gambarie, e nel weekend ne arriva altra

A Gambarie d’Aspromonte è in corso una grande nevicata: l’accumulo ha superato i 30cm di neve al suolo (vedi fotogallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo), ed è già la terza nevicata della stagione, dopo quella della notte di San Silvestro e quella – eccezionalmente precoce – del 23 novembre scorso. Attenzione al weekend (sabato 10 – domenica 11 gennaio), quando arriverà la quarta, altrettanto abbondante rispetto a quella appena iniziata! Domenica farà ancora più freddo con pioggia forte e appena +4°C a Messina e Reggio Calabria. La quota neve scenderà fino ai 300 metri di altitudine e lunedì mattina lo Stretto assomiglierà ad un fiordo norvegese, in quest’inverno d’altri tempi.

La situazione meteo in Sila

Temperature di pochi gradi sopra lo zero nel corso della notte e neve sui rilievi della Sila Cosentina dove il termometro è sceso fino a -7,2°C a Botte Donato (1.929 metri di altitudine) e -6,6°C a Monte Curcio (1.768 metri sul livello del mare). Accumulo nevoso di 37cm a Monte Curcio, appena imbiancata invece Camigliatello. In Sila le precipitazioni sono meno abbondanti rispetto a Serre e Aspromonte. Le strade della zona sono comunque percorribili. Gli operatori turistici silani sperano in una prosecuzione delle nevicate per riuscire ad aprire gli impianti.

Aggiornamenti positivi, in tal senso, anche per Gambarie:

