Gambarie, che belle notizie! Tantissima neve in arrivo nel weekend, e riaprono le piste da sci!

Arrivano tante belle notizie per la montagna reggina. La più bella di tutte, è la riapertura delle piste da sci di Gambarie d’Aspromonte che si concretizzerà nei prossimi giorni! A Gambarie – intanto – è tornata la pioggia sotto i colpi di un libeccio che già ieri sera aveva fatto aumentare le temperature e iniziato a sciogliere la neve, in precedenza caduta abbondante tra mercoledì pomeriggio e giovedì. Accumulo massimo, 38cm in piazza Mangeruca. Poi è iniziato lo scioglimento, complice la pioggia – appunto – e il forte vento occidentale. Ma nel weekend tornerà il freddo, e soprattutto tornerà la neve. Abbondante. Quella di domani e dopodomani, sabato 10 (inizierà nel pomeriggio) e domenica 11 gennaio, sarà una nevicata straordinaria, ancora più abbondante di quella dei due giorni scorsi. A Gambarie cadranno oltre 50–60cm di neve fresca, a valle, in piazza. E in quota gli accumuli saranno straordinari, anche perchè oltre i 1.600 metri continua a nevicare anche oggi.

Le condizioni meteorologiche miglioreranno da lunedì, dopo le ultime bufere di neve che lunedì mattina scenderanno fino a quote bassissime in Aspromonte, a valle, fino a 300 metri di quota. Gambarie piomberà a -5, forse anche -6°C e la neve caduta nel weekend si solidificherà al punto da mantenersi per molte settimane. Forse mesi. Ed ecco che la notizia più attesa si materializza in un bagno d’entusiasmo: riaprono anche le piste da sci, si potrà tornare a sciare!

In quest’inverno d’altri tempi, in cui a Gambarie aveva già nevicato in modo eccezionalmente precoce il 23 novembre e poi per la seconda volta anche nella notte di San Silvestro, la notizia più bella di queste ore arriva proprio dal cuore della macchina organizzativa dei gestori degli impianti da sci che si sono già messi in moto per garantire la riapertura degli impianti, un anno dopo l’ultima volta.

La cooperativa AsproService e il Comune di Santo Stefano d’Aspromonte stanno già lavorando, in queste ore, per rimettere in funzione gli impianti nel più breve tempo possibile. Ovviamente parliamo delle piste di Telese e Nino Martino, le uniche al momento dotate di impianti di risalita nel comprensorio di Gambarie in attesa degli sviluppi sul bando della seggiovia di Monte Scirocco e Monte Nardello. Sarà un weekend di duro lavoro, e dopo tutte le dovute misure di sistemazione di piste e impianti e le verifiche di sicurezza, lunedì sarà anche il giorno in cui conosceremo la data di apertura delle piste da sci.

La riapertura è possibile grazie alla decisiva mediazione dell’on. Francesco Cannizzaro che lo scorso anno aveva riunito il Comune e la cooperativa risolvendo il contenzioso in atto con il coinvolgimento della Regione che aveva portato all’apertura delle piste da sci proprio un anno fa, il 24 gennaio 2025. Contestualmente, Cannizzaro aveva già annunciato l’avvio di una nuova fase che portasse ad una soluzione definitiva per la virtuosa gestione e il definitivo rilancio degli impianti sciistici e di tutto il comprensorio turistico di Gambarie. Oggi, questa soluzione sembra molto più vicina e nelle prossime settimane avremo ulteriori novità.