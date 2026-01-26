Maltempo Calabria, dichiarata l’emergenza nazionale. Occhiuto: “si potranno sospendere i mutui” | VIDEO

Il Consiglio dei Ministri, convocato per pomeriggio, ha deliberato lo stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna dopo i danni provocati dal Ciclone Harry. “Oggi stesso si farà un’ordinanza di Protezione Civile con un primo stanziamento di 100 milioni di euro per i lavori di somma urgenza che stiamo realizzando in questi giorni, sono 33 milioni a regione. Poi è prevista una puntuale ricognizione dei danni e la copertura dei danni con un provvedimento interministeriale. È prevista anche la possibilità di intervenire sulla sospensione dei mutui per i Comuni maggiormente colpiti dalle mareggiate dei giorni scorsi”. Così il Presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, dopo il Consiglio dei Ministri.

“300 milioni di danni”

Prima di partecipare al Cdm, Occhiuto aveva detto: “ci sono circa 300 milioni di euro di danni per la Calabria, chiaramente è una stima di massima e ora stiamo facendo una ricognizione più puntuale. Io ho visto persone piangere perché il loro ristorante o la loro attività con la quale davano da mangiare alla famiglia non c’era più, per cui chiediamo che vengano innanzitutto ristorati questi danni”, conclude Occhiuto.