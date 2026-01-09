L’Iran chiede all’UE di non interferire, Metsola: “iraniani vogliono libertà, internet, esprimere dissenso”

La delegazione iraniana all’UE ha condannato le dichiarazioni dei membri del Parlamento Europeo a favore della protesta attualmente in atto nelle principali città del Paese, sostenendo che esse “interferiscono negli affari interni dell’Iran“. Un po’ come dire: sono fatti nostri, ce li risolviamo da soli. Il problema è che il regime ha scelto la via della repressione nel sangue, con morti e feriti (VIDEO).

In risposta, il Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola ha scritto, pubblicando ieri un filmato di supporto alle proteste: “sicuramente è bello twittare dall’Europa e usare liberamente internet per esprimere dissenso verso i leader – senza essere arrestati, picchiati o vedere il sistema mediatico del proprio Paese crollare. Sono proprio queste le cose che la gente nelle strade dell’Iran chiede…“.