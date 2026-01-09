L’Iran chiede all’UE di non interferire, Metsola: “iraniani vogliono libertà, internet, esprimere dissenso”

La delegazione iraniana all'UE ha condannato la presa di posizione del Parlamento Europeo in favore delle proteste nel Paese. Il presidente Roberta Metsola ha risposto con un tweet deciso sulla questione

princi metsola
foto di Salvatore Dato © StrettoWeb

La delegazione iraniana all’UE ha condannato le dichiarazioni dei membri del Parlamento Europeo a favore della protesta attualmente in atto nelle principali città del Paese, sostenendo che esse “interferiscono negli affari interni dell’Iran“. Un po’ come dire: sono fatti nostri, ce li risolviamo da soli. Il problema è che il regime ha scelto la via della repressione nel sangue, con morti e feriti (VIDEO).

In risposta, il Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola ha scritto, pubblicando ieri un filmato di supporto alle proteste: “sicuramente è bello twittare dall’Europa e usare liberamente internet per esprimere dissenso verso i leader – senza essere arrestati, picchiati o vedere il sistema mediatico del proprio Paese crollare. Sono proprio queste le cose che la gente nelle strade dell’Iran chiede…“.

