Il Trapani vince a Caserta, Antonini: “per i gufi bastar** doveva essere l’ultima settimana”

Il Trapani continua a vincere, nonostante la complicata situazione della società fuori dal campo. Al termine della gara vinta 0-1 contro la Casertana, il presidente Antonini non risparmia una frecciatina a hater e gufi: “che vittoria! contro tutto e tutti. Strameritata. Davvero incredibile quello che ho visto in questi giorni. Per molti gufi bastardi, doveva essere l’ultima settimana, invece si ricomincia più forti che mai.

Per distacco, Sasa Aronica allenatore dell’anno. 40 punti sul campo e chissà in un clima di serenità dove sarebbe stata questa squadra. Ahh quanti ingoieranno a stento stasera… La verità ci renderà liberi“.