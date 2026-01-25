Il Trapani non vuole mollare: colpo in casa della Casertana, senza il -15 sarebbe 4° | CLASSIFICA

A Trapani si giocano, ogni settimana, due partite differenti, su binari paralleli, dentro e fuori dal campo. I risultati spesso non coincidono ma, vista la situazione, forse un bene. Dopo il fallimento nel basket con la Trapani Shark esclusa dal campionato, il destino della squadra di calcio è in bilico. Di pochi giorni fa il rinvio al 9 marzo del pronunciamento della FIGC dopo i deferimenti. Non il risultato positivo che auspicava Antonini, nemmeno un risultato negativo. Sostanzialmente, un pareggio.

In campo, va anche meglio. Dopo la clamorosa (per via delle situazioni extra campo) vittoria contro il Sorrento per 4-0 nel turno precedente, il Trapani si ripete superando 0-1 la Casertana in trasferta. Avversario dalla caratura differente, quarta forza del campionato, uno scontro che sarebbe stato in zona Playoff se il Trapani non fosse gravato di una zavorra di 15 punti che, in virtù della vittoria odierna, permetterebbe ai siciliani di assestarsi al quarto posto scavalcando proprio la Casertana.

Dopo due traverse colpite da Proia e Casarotto, la gara cambia proprio a causa dell’espulsione di quest’ultimo per una gomitata su Benedetti al 72′. La Casertana soffre con l’uomo in meno e il Trapani ne approfitta all’81’: sugli sviluppi di un calcio di punizione di Benedetti, testa di Pirello, pallone respinto da De Lucia e Nina, all’esordio in maglia granata, che la spinge dentro per il gol vittoria. Il Trapan sale a quota 25 punti, +3 sulla zona Playout, -4 dalla zona Playoff.

Risultati Serie C girone C, 23ª giornata

Venerdì 23 gennaio

Ore 20:30

Giugliano-Cavese 0-0

Sabato 24 gennaio

Ore 14:30

Benevento-Siracusa 3-2

Latina-Foggia 2-0

Ore 17:30

Casarano-Picerno 2-2

Crotone-Potenza 2-0

Ore 12:30

Altamura-Atalanta U23 1-1

Ore 14:30

Casertana-Trapani 0-1

Catania-Cosenza 2-0

Sorrento-Salernitana 0-2

Ore 20:30

Audace Cerignola-Monopoli

Classifica Serie C Girone C

Benevento 51 Catania 51 Salernitana 45 Casertana 39 Cosenza 37 Crotone 34 Monopoli 33* Audace Cerignola 31* Potenza 29 Casarano 29 Altamura 27 Latina 26 Atalanta U23 26 Trapani 25 (-15) Sorrento 24 Cavese 22 Foggia 22 Siracusa 21 Picerno 20 Giugliano 17

*1 partita in meno

Prossimo turno Serie C Girone C, 24ª giornata

Sabato 31 gennaio

Ore 14.30

Cavese-Casarano

Sorrento-Catania

Domenica 1 febbraio

Ore 14.30

Atalanta U23-Benevento

Monopoli-Latina

Trapani-Altamura

Ore 17.30

Cosenza-Casertana

Picerno-Potenza

Siracusa-Crotone

Ore 20.30

Foggia-Audace Cerignola

Salernitana-Giugliano