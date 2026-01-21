Groenlandia, Trump: “risponderò a dazi UE, ma a Davos troveremo soluzione”

Gli USA pronti a imporre dazi agli ‘alleati’ della Groenlandia in Europa, ovvero, quei Paesi che si oppongo all’annessione dell’isola agli Stati Uniti. L’Europa, di tutta risposta, è pronta a una serie di contromisure economiche contro gli USA. Un botta e risposta al quale Donald Trump non si è sottratto, assicurando che reagirà in misura equivalente a qualsiasi minaccia commerciale proveniente dall’Europa.

“Qualsiasi cosa facciano contro di noi, io risponderò. Tutto ciò che devo fare è rispondere e gli si ritorcerà contro – ha affermato a Newsnation, dicendosi tuttavia ottimista verso un accordo sulla Groenlandia e i dazi – Adesso non ci stiamo pensando. Troveremo probabilmente una soluzione, possibilmente nei prossimi giorni a Davos“.