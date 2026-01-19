Groenlandia, l’UE prepara la risposta a Trump: si valutano 93 miliardi di dazi

Nei giorni scorsi, Donald Trump ha deciso di applicare una sanzione economica a tutti quelli che ha definito “alleati della Groenlandia”, isola che intende acquisire, poichè ritenuta strategica per la difesa, nonostante il parere contrario di diversi Paesi europei. Una misura economica destinata, per altro, a crescere con il tempo e che ha il chiaro obiettivo di scoraggiare ulteriori prese di posizione contrarie alla volontà americana.

L’Unione Europea, dal canto suo, sta valutando l’imposizione di dazi per 93 miliardi di euro agli Stati Uniti, o di restrizioni alle aziende americane, in risposta alle minacce del presidente Trump. Lo riporta il Financial Times. I rappresentanti dei 27 Stati membri dell’Ue avrebbero discusso di dazi volti a creare una leva finanziaria contro gli Stati Uniti, in vista degli incontri che Trump terrà nei prossimi giorni al World Economic Forum di Davos, in Svizzera.