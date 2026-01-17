Trump impone dazi agli alleati della Groenlandia: la tariffa e i Paesi colpiti

La prima mossa di Donald Trump è sempre economica. Il presidente USA ha messo gli occhi sulla Groenlandia e non intende cambiare idea, nonostante diversi Paesi esteri si siano detti contrari a un intervento militare americano. E Trump, a questa contrarietà, ha risposto con i dazi. Dal 1° febbraio 2026, verrà applicata una tariffa del 10% agli ‘alleati’ della Groenlandia.

Si parla di Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, UK, Olanda e Finlandia che dovranno pagare un 10% extra sui beni inviati negli Stat Uniti. Il 1° giugno 2026, i dazi saranno aumentati al 25%.