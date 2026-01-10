Forte scossa di terremoto nel mar Jonio: paura nella notte in Calabria e Sicilia. Verifiche in corso per danni

Una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita pochi minuti fa, alle 05:53 di questa mattina, in Calabria e Sicilia. Grande risentimento sismico a Messina, Catania, Reggio Calabria e Catanzaro. Tanti cittadini sono stati svegliati nel sonno da una scossa che ha determinato uno scuotimento sismico molto importante. In base ai dati INGV, la scossa è stata di magnitudo 5.1 con epicentro nel mar Jonio al largo di Capo Spartivento e profondità di 65 chilometri. La scossa è stata avvertita dalla Puglia a Malta, ed è stata una delle più forti degli ultimi decenni al Sud Italia.

La protezione civile annuncia verifiche in corso rispetto ad eventuali danni. Tanta gente in strada sulla jonica.

Il comunicato dei Vigili del fuoco

“NESSUNA richiesta di soccorso né segnalazioni di danni sono giunte al momento alle sale operative dei vigili del fuoco”. Lo comunicano tramite una nota i Vigili del Fuoco.

