Il terremoto di oggi in Calabria e Sicilia, uno dei più forti degli ultimi 40 anni al Sud. E i cavernicoli no-Ponte scatenano la loro ignoranza

La terra ha tremato con forza nella parte finale della notte, squarciando il silenzio dell’alba di questo sabato 10 gennaio 2026. Alle ore 5:53, una scossa di magnitudo 5.1 ha colpito l’area del Mar Ionio meridionale, proiettando onde sismiche che hanno attraversato l’intero Mezzogiorno. Il sisma è stato avvertito distintamente non solo nelle province di Reggio Calabria e Messina, ma anche lungo la costa catanese, nel siracusano e risalendo tutto il resto della Calabria fino alla Puglia e alla Basilicata. Nonostante la potenza sprigionata, il primo sospiro di sollievo è arrivato con le prime luci del giorno, quando i monitoraggi tecnici hanno iniziato a delineare un quadro fortunatamente privo di tragiche conseguenze.

L’esito delle verifiche: il rapporto della protezione civile

Nelle ore immediatamente successive all’evento, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è attivata per coordinare i contatti con le autorità locali e i vigili del fuoco. Il monitoraggio capillare del territorio ha permesso di diffondere una nota rassicurante alle ore 8:00 di questa mattina. Il comunicato ufficiale recita testualmente che, in merito al terremoto al largo di Reggio Calabria, dalle prime verifiche effettuate non risulterebbero al momento danni a persone o cose. Questa assenza di criticità strutturali, nonostante una magnitudo superiore a 5, è riconducibile alla particolare natura fisica dell’evento e alla posizione del suo epicentro.

La sospensione dei treni e i protocolli di sicurezza

Un impatto immediato si è registrato invece sulla rete infrastrutturale, in particolare quella ferroviaria. Rete Ferroviaria Italiana ha disposto, come da protocollo standard in caso di eventi sismici di tale portata, l’immediata sospensione della circolazione lungo la linea Jonica. Il blocco ha interessato specificamente la tratta compresa tra Roccella Jonica e Melito Porto Salvo, nel reggino. Questa misura non indica necessariamente la presenza di danni, ma è un atto dovuto per permettere ai tecnici di effettuare le ispezioni visive e strumentali necessarie. I carrelli ferroviari percorrono i binari a velocità ridotta per verificare l’integrità dei ponti, dei viadotti e delle gallerie, assicurando che le vibrazioni non abbiano compromesso la geometria della linea prima di autorizzare la ripresa dei convogli.

Scuole aperte: un esercizio di normalità contro l’allarmismo

Nonostante qualche isolata polemica alimentata dal timore, la decisione delle autorità di mantenere le scuole aperte si è rivelata una scelta saggia e razionale. In assenza di danni strutturali segnalati dalla Protezione Civile, chiudere gli istituti avrebbe rappresentato un inutile atto di allarmismo, capace solo di generare ulteriore ansia nella popolazione. Le scuole sono oggi regolarmente popolate da studenti e insegnanti, trasformando questa giornata in un importante esercizio di normalità e civiltà. Affrontare un evento naturale senza paralizzare la vita sociale, quando i dati tecnici confermano la sicurezza degli edifici, è il segno di una comunità matura che si affida alla logica e non al panico ingiustificato. Gli alunni in classe sono la prova vivente che la paura si sconfigge con la conoscenza e con la corretta gestione del territorio, non con le serrate precauzionali prive di fondamento.

La geologia del sisma: il meccanismo dell’arco calabro

Dal punto di vista scientifico, il terremoto di oggi si inserisce in un contesto tettonico tra i più complessi del Mediterraneo. L’epicentro è stato localizzato nel Mar Ionio, a circa 26 chilometri dalla costa di Brancaleone, con un ipocentro fissato alla profondità di circa 65 chilometri. Questa profondità è un elemento cruciale: si tratta di un terremoto di subduzione legato al cosiddetto Arco Calabro. In quest’area, un lembo di crosta oceanica (la placca Ionica) scivola sotto la crosta continentale europea. Il movimento di affondamento genera tensioni enormi che, quando superano la resistenza delle rocce, si liberano sotto forma di onde sismiche. Proprio perché la rottura è avvenuta così in profondità, l’energia si è smorzata prima di raggiungere la superficie, evitando lo scenario distruttivo che solitamente accompagna scosse di magnitudo 5.1 situate a profondità minori.

I precedenti storici

La Calabria meridionale e la Sicilia orientale non sono nuove a questi fenomeni, essendo classificate tra le zone a più alta pericolosità sismica d’Europa. La storia documenta eventi catastrofici che hanno plasmato l’urbanistica e la cultura di queste regioni. Si pensi al devastante terremoto del Val di Noto del 1693 o alla terribile crisi sismica del 1783 che colpì duramente la piana di Gioia Tauro. L’evento più emblematico rimane tuttavia il sisma del 1908, che con una magnitudo stimata di 7.1 rase al suolo Messina e Reggio Calabria. Anche in tempi più recenti, come nel 1978 nel Golfo di Patti, la terra ha ricordato la sua natura inquieta con scosse profonde molto simili, per dinamica, a quella registrata questa mattina. Questi precedenti storici spiegano l’alto livello di allerta e la rapidità dei protocolli di emergenza che scattano immediatamente in queste aree.

Guardando alla storia recente, uno dei sismi più significativi è stato quello del 13 dicembre 1990 nella Sicilia sud-orientale (noto come terremoto di Santa Lucia), che con una magnitudo 5.6 causò gravi danni e vittime nel siracusano. Successivamente, il 9 settembre 1998, un evento di magnitudo 5.3 colpì l’area del Pollino, al confine tra Calabria e Basilicata, provocando crolli e molta paura.

Più recentemente, la terra ha tremato con forza nel settembre 2002 al largo di Palermo (M 5.6) e nell’ottobre 2006 al largo di Stromboli (M 5.7), evento quest’ultimo che generò anche un piccolo tsunami locale. In Calabria, la memoria torna al 25 ottobre 2012, quando una scossa di magnitudo 5.2 colpì l’area di Mormanno, nel Pollino, causando danni strutturali significativi. Infine, non va dimenticato il sisma del 1° agosto 2024 a Pietrapaola, nel cosentino ionico, che con magnitudo 5.0 ha confermato l’elevata pericolosità di questo versante.

Alla luce di questi dati, possiamo vedere come il terremoto di oggi sia stato uno dei più forti degli ultimi 40 anni al Sud Italia, e il più forte in assoluto degli ultimi 14 anni.

La sfida del progresso: il Ponte sullo Stretto e l’ingegneria antisismica

L’evento odierno ha inevitabilmente riacceso il dibattito sulla costruzione del Ponte sullo Stretto, offrendo una risposta scientifica definitiva a chi, con toni spesso disfattisti e antistorici, utilizza la sismicità dell’area come pretesto per fermare lo sviluppo. La realtà dei fatti, supportata dall’ingegneria moderna, smentisce categoricamente i timori di chi vorrebbe la Calabria e la Sicilia condannate all’immobilismo. Il progetto del Ponte è infatti concepito per resistere a sollecitazioni sismiche estreme, con una soglia di tolleranza tarata su una magnitudo di 7.1, ovvero la stessa intensità del devastante terremoto del 1908. Una scossa come quella di oggi, per quanto impressionante per la popolazione, rappresenta appena una frazione dell’energia che la struttura è progettata per assorbire senza subire danni strutturali.

L’idea che non si possa costruire in zone sismiche è una tesi smentita quotidianamente dal progresso scientifico globale. Da Istanbul, con i suoi ponti sul Bosforo in una delle aree più instabili del pianeta, alla California con il leggendario Golden Gate in piedi da oltre un secolo, fino al Giappone, dove ponti sospesi di dimensioni colossali convivono con terremoti ben più frequenti e violenti di quelli mediterranei, la storia dimostra che la scienza ha già vinto la sfida contro la natura. Arroccarsi su posizioni di chiusura significa ignorare che le strutture moderne, grazie a isolatori sismici e materiali d’avanguardia, sono i luoghi più sicuri dove trovarsi durante un sisma. Il Ponte non è solo un’opera infrastrutturale, ma il simbolo del progresso che si impone sulla paura e sulla superstizione tecnologica di chi preferisce restare ancorato a un passato di isolamento. Un terremoto come quello di oggi, quindi, non fa altro che confermare che il Ponte sullo Stretto si può e si deve fare in piena sicurezza, senza alcun tipo di paura nella popolazione.

Un territorio segnato dalla storia e dalla memoria

La Calabria meridionale e la Sicilia orientale restano aree a più alta pericolosità sismica d'Europa e la storia documenta eventi catastrofici che hanno plasmato l'urbanistica di queste regioni. Tuttavia, l'evento di questa mattina, pur richiamando alla memoria la vulnerabilità del territorio, dimostra come la combinazione tra monitoraggio costante e protocolli di emergenza efficienti possa fare la differenza nella gestione della sicurezza pubblica. La terra continua a muoversi, ma la consapevolezza scientifica e la capacità di costruire il futuro con ambizione restano gli unici strumenti per abitare queste terre con sicurezza.