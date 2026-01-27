Elezioni comunali Reggio Calabria, Falcomatà: “sì ad un nome condiviso, altrimenti le primarie” | VIDEO

La data delle elezioni comunali sarà, con ogni probabilità, fissata per fine maggio (domenica 24 e lunedì 25) e le varie coalizioni sono impegnate in riunioni, incontri e primi nomi per le liste. Giuseppe Falcomatà, già sindaco di Reggio Calabria per due legislature, a margine del consiglio regionale, ha spiegato: “ci deve essere la volontà di tenere unita la coalizione di centrosinistra e dare continuità all’azione amministrativa”.

“Il profilo migliore di candidato a sindaco? Bisogna ragionare e fare sintesi, le primarie sono l’alternativa se non si riesce a trovare un percorso comune. Si sta lavorando per arrivare ad una quadra”, conclude Falcomatà.