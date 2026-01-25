Domotek Volley-Modica, Polimeni: “essere capolista non è un peso, è un onore”

La Domotek Volley Reggio Calabria supera anche Modica e blinda il primato in classifica. Il mister dei reggini, Antonio Polimeni, nel post gara, ha analizzato così il successo dei suoi ragazzi: “è stata una grande prestazione da parte dei ragazzi, incontriamo una squadra in forma, che veniva da 5 vittorie consecutive se non erro. Le vittorie sono coincise anche con ottime prestazioni. Sapevamo il valore della squadra e degli effettivi, molti dei quali sono a Modica da diversi anni. Dovevamo approcciare bene il match fin dal primo set. Lo abbiamo fatto, sono contento di questa prestazione, al di là del risultato“.

Il mister loda il pubblico reggino: “oggi record di spettatori, è un crescendo, l’entusiasmo cresce e Reggio apprezza, al di là della classifica, l’amore che questi ragazzi mettono per il territorio. Siamo oltremodo contenti di poter continuare a fare bene, ci godiamo questa splendida giornata, poi da domani testa al prossimo match“.

Vittoria in risposta al successo di Castellana Grotte. Mister Polimeni ha dichiarato: “Castellana ha vinto 3-0? Pronostico quasi scontato, valore assoluto per Castellana, al di là della sconfitta contro di noi. Sabaudia ha fatto un’impresa in Coppa Italia, è una squadra quadrata che può impensierire tutti, hanno fatto un girone d’andata strepitoso. La classifica rimane in quel modo“.

Striscione “salutate la capolista” al PalaCalafiore. Ma mister Polimeni tiene i piedi ben saldi a terra: “siamo stati mentalmente sul pezzo, c’è tanto entusiasmo, è giusto che i tifosi facciano striscioni e cori ma noi dobbiamo continuare sulla nostra strada, i conti si fanno alla fine. Dobbiamo continuare a macinare, la prima posizione in classifica non è un peso ma un onore, dobbiamo sudare qualche maglia in più, ma questo ai ragazzi non manca“.

Chiosa finale sulle squadre reggine di tutti gli sport: “abbiamo visto la Reggina, abbiamo seguito la Viola, la Dierre è in vetta, aspettiamo la Reggio Bic. Siamo contentissimi che è da qualche settimana che le squadre reggine fanno tris o poker, ben venga, perchè Reggio ne ha bisogno, è una grande vetrina per lo sport. Parlo da reggino, sarebbe bello vedere ogni campo al massimo livello“.