Domotek Volley-Modica, Mancinelli: “troviamo fiducia negli occhi dei compagni”. E la battuta sulle scarpe di Lazzaretto

La Domotek Volley vince ancora. I reggini superano 3-0 Modica e tornano primi in classifica rispondendo al successo di Castellana Grotte nella sfida delle 18:00. Nel post partita, Matteo Mancinelli ha analizzato così la gara: “è stata una gara molto bella, siamo riusciti a esprimere il nostro gioco, stiamo giocando bene. Siamo una squadra che cambia in corso d’opera, non è da tutti, se fa male qualcuno c’è qualcun altro che lo aiuta, troviamo il coraggio negli occhi dei compagni, è una cosa bellissima. Stiamo trovando il nostro gioco e lo stiamo esprimendo alla grande. Secondo me Modica oggi non ha fatto una grandissima partita, siamo stati anche noi a metterli sotto fin da subito, stiamo giocando bene, dobbiamo continuare così perchè la strada è lunga“.

Vittoria in risposta al successo di Castellana Grotte. Mancinelli dichiara: “Castellana Grotte ha una squadra giovane, ha un bel gioco. Dobbiamo sempre pensare alla prossima partita e mai a quella precedente o a dove stiamo in classifica. Testa alla prossima partita, al prossimo punto, al set e alla palla dopo. Così si diventa squadra, così la pensiamo tutti“.

In merito al pubblico, Mancinelli dichiara: “oggi tanta roba, forse il giorno con più presenze, in campo si sente, a me piace tantissimo giocare con il tifo, sia contro che a favore, oggi è stato bellissimo con gli spalti pieni“.

Chiosa finale sul gruppo: “possiamo migliorare, vedendo oggi, nelle fasi di cambio palla. Abbiamo trovato un buon feeling tra Saio e Luca, Laganà è sempre il solito. Le scarpe di Lazzaretto? C’è stato molto confronto, io gli ho detto ‘comprale, sono bellissime’. È colpa mia“.