Domotek Volley, Laganà: “sono orgoglioso, Reggio Calabria è fra le migliori quattro della Serie A3”

Capitan Laganà, reggino doc, orgoglioso di aver portato la Domotek Volley alle Final Four di Coppa Italia di Serie A3

Domenico Laganà
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

La Domotek Volley Reggio Calabria stacca il biglietto per le Final Four di Coppa Italia di Serie A3. I reggini superano Campobasso 3-1 trascinati dal solito, strepitoso, capitano Domenico Laganà che in conferenza stampa analizza così la gara: “dovevamo vincere, non era scontato, ma dovevamo vincere. Anche stasera, purtroppo, non abbiamo espresso la migliore pallavolo, però abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister: aiutarci, l’uno con l’altro, nei momenti di difficoltà e diciamo questo si è visto e l’abbiamo fatto molto bene“.

Protagonista tutto il roster, anche i giovani. “È una bella soddisfazione soprattutto per loro perché i sacrifici poi vengono ripagati con questi ingressi. È stato fondamentale stasera Rigirozzo, anche eletto come migliore in campo. Il bello di questo gruppo è che siamo 14 giocatori tutti pronti a entrare e fare qualcosa in più per la squadra. Quanto sono orgoglioso? Tantissimo. Sono orgoglioso perché Reggio Calabria è tra le prime quattro d’Italia per la Serie A3, quindi già questo mi riempie voglio, perché per Reggio è un altro traguardo raggiunto. Speriamo di non accontentarci. Questa vittoria io la dedico a un amico mio, lui sa“.

Leggi altri articoli di Sport