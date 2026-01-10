Domotek Volley, Laganà: “sono orgoglioso, Reggio Calabria è fra le migliori quattro della Serie A3”

La Domotek Volley Reggio Calabria stacca il biglietto per le Final Four di Coppa Italia di Serie A3. I reggini superano Campobasso 3-1 trascinati dal solito, strepitoso, capitano Domenico Laganà che in conferenza stampa analizza così la gara: “dovevamo vincere, non era scontato, ma dovevamo vincere. Anche stasera, purtroppo, non abbiamo espresso la migliore pallavolo, però abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister: aiutarci, l’uno con l’altro, nei momenti di difficoltà e diciamo questo si è visto e l’abbiamo fatto molto bene“.

Protagonista tutto il roster, anche i giovani. “È una bella soddisfazione soprattutto per loro perché i sacrifici poi vengono ripagati con questi ingressi. È stato fondamentale stasera Rigirozzo, anche eletto come migliore in campo. Il bello di questo gruppo è che siamo 14 giocatori tutti pronti a entrare e fare qualcosa in più per la squadra. Quanto sono orgoglioso? Tantissimo. Sono orgoglioso perché Reggio Calabria è tra le prime quattro d’Italia per la Serie A3, quindi già questo mi riempie voglio, perché per Reggio è un altro traguardo raggiunto. Speriamo di non accontentarci. Questa vittoria io la dedico a un amico mio, lui sa“.