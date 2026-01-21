Distrutta la ferrovia tra Messina e Taormina: disagi per pendolari e viaggiatori, quanto tempo per il ripristino?

Quanto tempo per il ripristino della ferrovia tra Messina e Taormina? 10 – 15 giorni, di più? E’ quanto si chiedono pendolari e viaggiatori dopo le immagini della distruzione dei binari a Scaletta, dove sono rimasti sospesi nel vuoto, ed ad Itala. Oltre a questi punti critici, lungo tutta la tratta si contano numerosi danni all’infrastruttura che dovranno essere verificate e risolte. In questi giorni, per cercare di allievare i disagi, sono previsti servizi alternativi con autobus negli orari dei treni.

Tempi più contenuti, invece, ci dovrebbero essere per il ripristino della tratta tra Taormina e Catania, ma il tutto deve essere ancora approfondito quando la situazione sarà più tranquilla.