Allerta Meteo, è emergenza in Sicilia: distrutta la ferrovia, treni fermi | VIDEO

Una notte di violente mareggiate ha lasciato segni evidenti lungo le coste siciliane con numerose cittadine, soprattutto della fascia Jonica della provincia di Messina, completamente in ginocchio. Anche i trasporti stanno subendo numerosi disagi a causa della ferrovia adiacente al mare. Come si evince dal video a corredo dell’articolo, sono stati completamente distrutti i binari ad Itala, nel messinese, dove i treni sono fermi.

La situazione è drammatica, i danni sono ingenti, e servono interventi immediati con elevati stanziamenti di risorse per tornare alla normalità nel più breve tempo possibile.

