Contestazione, penalizzazioni, ma il Trapani si tappa le orecchie: 4-0 al Sorrento. Tonfo Siracusa | CLASSIFICA

Di normale a Trapani, sportivamente parlando, c’è ben poco. Nella prima settimana senza la Trapani Shark nel basket, con la situazione calcistica in bilico fra penalizzazioni e ricorsi, i tifosi siciliani bloccano il match fra Trapani e Sorrento, valido per la 22ª Giornata. Contestazione dura contro la società e il presidente Antoni al quale viene intimato, ormai da diverse settimane, di fare le valigie.

La squadra in campo, dopo essere intervenuta per mediare, riesce però a tapparsi le orecchie, un po’ come fatto per tutta la stagione (senza la penalizzazione il Trapani sarebbe (5° a quota 37 in piena zona Playoff): 4-0 al Sorrento che lo precede di due lunghezze, tre punti utili ad emergere dalle sabbie mobili dei Playout. Kirwan e Salines in gol nel primo tempo, Canotto e Sauciuc chiudono la pratica nella ripresa.

In campo anche un’altra siciliana, ma con un risultato diverso. Arriva una sconfitta per il Siracusa, in casa, contro l’Audace Cerignola. La formazione isolana cede il passo per 0-1: decide la gara il gol di Gambale all’80’.

Risultati 22ª Giornata Serie C

Venerdì 16 gennaio

Ore 20:30

Cavese-Altamura 1-2

Sabato 17 gennaio

Ore 14:30

Benevento-Casarano 3-0

Domenica 18 gennaio

12:30

Atalanta U23-Salernitana 0-1

Ore 14:30

Potenza-Casertana 2-0

Siracusa-Audace Cerignola 0-1

Trapani-Sorrento 4-0

Ore 17:30

Picerno-Latina

Ore 20:30

Foggia-Giugliano

Monopoli-Catania

Lunedì 19 gennaio

Ore 20:30

Cosenza-Crotone

Classifica Serie C Girone C

Benevento 48 Catania 45* Salernitana 42 Casertana 39 Cosenza 37* Monopoli 33* Audace Cerignola 31 Potenza 29 Crotone 28* Casarano 28 Altamura 26 Atalanta U23 25 Sorrento 24 Trapani 22 (-15) Latina 22* Siracusa 21 Cavese 21 Foggia 19* Picerno 18* Giugliano 16*

* Una partita in meno

Calendario 23ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 23 gennaio

Ore 20:30

Giugliano-Cavese

Sabato 24 gennaio

Ore 14:30

Benevento-Siracusa

Latina-Foggia

Ore 17:30

Casarano-Picerno

Crotone-Potenza

Ore 12:30

Altamura-Atalanta U23

Ore 14:30

Casertana-Trapani

Catania-Cosenza

Sorrento-Salernitana

Ore 20:30

Audace Cerignola-Monopoli