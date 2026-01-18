Trapani-Sorrento, gli ultras siciliani bloccano il match: petardi e contestazione, intervengono i giocatori

Trapani-Sorrento si gioca in piena contestazione. Durante la gara, valida per la 22ª Giornata del Girone C di Serie C, i tifosi di casa, ormai in rotta con la società e con il presidente Antonini, hanno lanciato petardi in campo rischiando di colpire il portiere Galeotti. L’arbitro Totaro è stato costretto a sospendere temporaneamente la gara. Dopo diversi minuti di dialogo fra arbitro e forze dell’ordine, i giocatori del Trapani sono andati sotto la curva per parlare con gli ultras.

Con Benedetti e Pirrello in testa al gruppo, i giocatori del Trapani hanno riportato la calma permettendo all’arbitro di far riprendere la partita. Niente disordini, solo cori contro la società dai tifosi che hanno mantenuto, in ogni caso, la stessa linea dura.