Consiglio regionale, Occhiuto durissimo su Falcomatà: “torni a studiare. Non è la Regione che istituisce le facoltà di medicina”

Durante il consiglio regionale della Calabria che si è svolto oggi a Palazzo Campanella, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto ha risposto con durezza alle accuse dell’ex sindaco di Reggio sui Lea e sulla facoltà di medicina. “Falcomatà dovrebbe studiare meglio perché non è vero che noi siamo inadempienti nei tre aggregati LEA, ma solo in uno”, evidenzia Occhiuto. Il Governatore aggiunge: “in questi anni, siamo stati costretti anche a farci il carico di questioni come l’Hospice di Reggio Calabria, dove il Comune stava nel CdA della fondazione e non ha fatto nulla”.

“Al consigliere Falcomatà devo fare un disegnino. Non è la Regione che istituisce le facoltà di medicina, è il sistema universitario che, nelle riunioni tra i rettori, stabilisce quale sia l’offerta formativa”, conclude Occhiuto.