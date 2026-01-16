Calabria: in consiglio regionale passa la legge sulla continuità dei servizi medici, salvi gli ospedali di Polistena e Locri

Si è riunito oggi, nell’Aula “Giuditta Levato” di Palazzo Campanella, il Consiglio regionale della Calabria, a Reggio, che ha approvato all’unanimità la proposta di legge regionale recante “Disposizioni per garantire la continuità dei servizi sanitari regionali”. Ad inizio lavori, nel dichiarare aperta la seduta, il presidente del Consiglio regionale ha espresso, a nome dell’intera assemblea, sentimenti di cordoglio nei confronti del vicepresidente della Giunta, Filippo Mancuso. Ha invitato quindi l’Aula a osservare un minuto di silenzio in memoria delle giovani vittime della tragedia di Crans-Montana, in Svizzera. Si è dunque passati all’ordine del giorno.

Provvedimento illustrato dal presidente Cirillo

Il provvedimento, illustrato in Aula dal Presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, primo firmatario della proposta di legge, introduce misure straordinarie e temporanee finalizzate a salvaguardare la stabilità del Servizio sanitario regionale, in una fase ancora segnata da una grave carenza di personale medico, soprattutto nei presidi delle aree interne e nei reparti maggiormente esposti a criticità d’organico.

Nel corso della relazione, il presidente Cirillo ha evidenziato come “l’intervento legislativo si renda necessario per garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e tutelare il diritto costituzionale alla salute, evitando il rischio di interruzioni nei servizi pubblici essenziali. Pur a fronte dei passi avanti compiuti nel processo di riorganizzazione della sanità calabrese, permane infatti una difficoltà strutturale nel reperimento di personale medico qualificato attraverso le ordinarie procedure concorsuali”.

In attesa del completamento dei piani di assunzione a tempo indeterminato, la legge prevede il ricorso a strumenti flessibili che consentano di reinserire nel sistema sanitario competenze professionali già consolidate, disciplinando il conferimento di incarichi libero-professionali a medici collocati in quiescenza. Tali figure rappresentano una risorsa immediatamente disponibile per sostenere i reparti in sofferenza.

Il testo individua in modo puntuale gli ambiti prioritari di intervento

Il testo individua in modo puntuale gli ambiti prioritari di intervento, nei quali è necessario garantire la continuità assistenziale, tra cui: pronto soccorso e medicina d’urgenza, anestesia e rianimazione, medicina interna, chirurgia generale, continuità assistenziale e servizi territoriali. Gli incarichi possono essere conferiti a medici in possesso di idoneità psico-fisica e che non abbiano riportato sanzioni disciplinari gravi negli ultimi cinque anni di servizio. La durata degli incarichi è fissata in un massimo di 12 mesi, rinnovabili una sola volta in presenza di comprovata necessità.

La legge introduce inoltre un rigoroso sistema di monitoraggio, prevedendo che le Aziende sanitarie trasmettano alla Regione una relazione dettagliata sugli incarichi conferiti, mentre la Giunta regionale è tenuta a informare annualmente il Consiglio sullo stato di attuazione della normativa. Sotto il profilo finanziario, il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, poiché la copertura è assicurata dalle risorse già stanziate nei bilanci delle singole Aziende del Servizio sanitario regionale.

“Misura di responsabilità”

“Si tratta di una misura di responsabilità – ha affermato Cirillo a margine dei lavori – che consente di dare una risposta immediata alle criticità del sistema sanitario regionale, nelle more del completamento dei piani di assunzione e in coerenza con il percorso normativo nazionale”.

“L’approvazione all’unanimità assume un significato politico di rilievo”

Il Presidente del Consiglio regionale ha richiamato il valore della leale collaborazione istituzionale, sottolineando come il provvedimento si inserisca “in un quadro condiviso con la Giunta regionale guidata dal Presidente e Commissario alla Sanità Roberto Occhiuto e la rappresentanza parlamentare calabrese, a partire dell’onorevole Francesco Cannizzaro”. “L’approvazione all’unanimità di questo provvedimento – afferma il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo – assume un significato politico e istituzionale di particolare rilievo. È la dimostrazione del senso di responsabilità espresso dall’intera Assemblea, capace di superare le legittime differenze per compattarsi su un tema che riguarda direttamente la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. Il voto unanime rappresenta un segnale chiaro di coesione istituzionale e di attenzione concreta verso la Calabria e i suoi territori. Per questo ringrazio tutti i consiglieri, di maggioranza e di minoranza, per il contributo responsabile offerto. Quando sono in gioco gli interessi della collettività, la politica è chiamata a dare risposte unitarie: oggi il Consiglio regionale ha dimostrato di saperlo fare”.

Mattiani: “evitare strumentalizzazioni”

Giuseppe Mattiani, consigliere regionale della Lega, ha sottolineato: “questo provvedimento sulla sanità è necessario che colma una dimenticanza del governo centrale. Noi ci stiamo comportando con responsabilità e sono soddisfatto del fatto che anche la minoranza voti a favore. Chiedo a tutti, però, di evitare le strumentalizzazioni”, conclude Mattiani.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Falcomatà: “che fine ha fatto la facoltà di medicina a Reggio Calabria?”

Nel suo intervento, l’ex sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha detto: “è stata una manina che ha tolto la norma sulla sanità nel milleproroghe e la legge regionale è solo tamponare un problema. Che fine ha fatto la facoltà di medicina a Reggio Calabria?”.

L’intervento di Giannetta

Il consigliere Domenico Giannetta di Forza Italia concorda sul fatto che “la proposta abbia carattere di urgenza e che sia conseguenza di senso di responsabilità istituzionale, ma non per questo si rinuncia a dare una svolta dal punto di vista strutturale. Passi in avanti con la gestione Occhiuto ce ne sono stati ma non bisogna negarsi l’impossibilità di incidere in alcuni settori quale, ad esempio, il reperimento di personale. La proposta è scaturita da una istanza popolare del territorio di Polistena a garanzia del funzionamento dell’ospedale. Il senso di responsabilità impone di evitare strumentalizzazioni”.

Le parole di Alecci

Il capogruppo del Pd, Ernesto Alecci, ha affermato: “non si può pensare che la sanità calabrese non funzioni solo per la carenza di medici, Abbiamo una strumentazione obsoleta. Da anni il presidente Occhiuto parlava di urgenza e prometteva un cambio di passo che, di fatto, non c’è stato”.

L’intervento di Scutellà

Interviene il consigliere Elisa Scutellà del Movimento 5 Stelle: “il provvedimento è la conseguenza di una situazione tragica dell’ospedale di Polistena, ma che non è la sola e l’iniziativa tampone di oggi non può rappresentare la soluzione: serve un piano strutturale. E’ inaccettabile che il diritto alla sanità in Calabria dipenda dal luogo di residenza, ricorda a tal uopo i cittadini deceduti per mancato soccorso”.

“Grazie al presidente Occhiuto per il lavoro che svolge”

Interviene il consigliere Riccardo Rosa di Noi Moderati che annuncia “il voto a favore del gruppo. Ringrazio il presidente Occhiuto per il lavoro fatto e per le difficoltà quotidianamente affrontate. Comprensibile il voto a favore, non altrettanto comprensibile la narrazione che si fa della sanità della minoranza”.

L’intervento di Laghi

Il consigliere regionale, Ferdinando Laghi, ha evidenziato: “ci troviamo nell’ennesimo momento delicato per la sanità. Ho votato a favore della legge: è un provvedimento tampone ma è necessario per non creare problemi ai nostri ospedali. Io credo che la programmazione per il futuro è il fulcro se vogliamo migliorare la situazione”, rimarca Laghi.

“La sanità è il tema più sentito dalla cittadinanza” Interviene il consigliere Giuseppe Ranuccio del Partito Democratico: “finalmente si parla di sanità, il tema più sentito dalla cittadinanza. Duole che si parli di questo tema solo in caso di emergenza. Si cerca di correre ai ripari dopo aver sottovalutato la gravità della situazione”. “Voto a favore”

Il consigliere Filomena Greco di Casa Riformista – Italia Viva, ha puntualizzato: “per senso di responsabilità il mio voto è a favore della legge perché la Calabria non può permettersi la chiusura degli ospedali”. Succurro: “tanto passi in avanti”