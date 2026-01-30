Comunali Reggio Calabria, la posizione di Casa Riformista: “sì ad un candidato unitario, in caso di primarie valuteremo” | INTERVISTE

A margine della conferenza stampa di adesione a Casa Riformista – Italia Viva dei consiglieri comunali Filippo Quartuccio, Giuseppe Francesco Sera e Santo Bongani e dell’ex consigliere regionale del Pd, Giovanni Muraca, si è discusso anche della posizione del partito di Renzi in vista delle elezioni comunali di primavera. In sostanza, Casa Riformista non si opporrebbe al candidato unitario che faccia da sintesi tra tutte le anime del centrosinistra ma, in caso di primarie, potrebbe candidare un suo esponente.

La linea di Casa Riformista per le comunali

Giovanni Muraca detta la linea: “non saremo noi a dire di no ad un candidato sindaco unitario, in caso di primarie ci saremo come Casa Riformista. Discuteremo nel partito tutte le modalità”. Sulla stessa lunghezza Filomena Greco e Beppe Sera.