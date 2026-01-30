Ciclone Harry: De Luca incontra Salvini a Letojanni, il dialogo tra il sindaco ed il vicepremier | VIDEO

Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, oggi pomeriggio, è stato in visita anche a Letojanni, dopo la tappa a Melito Porto Salvo in Calabria e Furci Siculo, accolto dal sindaco Alessandro Costa e da altri primi cittadini, tra cui Cateno De Luca. Il Ministro è andato a verificare di persona i danni causati dal Ciclone Harry. “Oggi ho incontrato il ministro Salvini a Letojanni. Ho chiesto conto dei soldi per le comunità colpite dal ciclone Harry ed ho fatto il conto chiaro di quanti soldi serviranno per l’emergenza in Sicilia“, afferma De Luca.

“Ricostruiremo tutto al più presto, la stagione turistica estiva qui inizia presto. Ci sono i primi 100 milioni stanziati, il Governo farà la sua parte, state certi. La burocrazia? Va snellita”, evidenzia Salvini.