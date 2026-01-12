Centro migranti, assolto il sindaco di Varapodio Fazzolari: “è stato un calvario, ho rispettato le regole” | INTERVISTA

Il Tribunale di Palmi ha assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” tutti gli imputati del processo “Cara accoglienza” nato da un’inchiesta sul Comune di Varapodio e in particolare sulla gestione del centro per migranti richiedenti protezione internazionale. Al termine del rito ordinario sono cadute le accuse anche per il sindaco di Varapodio Orlando Fazzolari.

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il primo cittadino ha detto: “c’è tanta amarezza per tutto quello che ho dovuto subire in questi 5 anni e mezzo, ma soddisfatto dall’esito della sentenza. Vi assicuro che è stato un calvario. Ho operato nel giusto e nel rispetto delle regole e sono riuscito a dimostrarlo”.