Cancellati i voli per l’Iran, regime nel caos: possibile intervento dell’IRGC per contenere le proteste

Il regime dell’Iran sull’orlo del caos. Le proteste sono arrivate ormai al 13° giorno, sfociando anche in episodi violenti repressi nel sangue (VIDEO). Secondo il New York Times, che cita una fonte governativa iraniana di alto livello, molti funzionari iraniani si stanno tenendo in contatto fra loro, in maniera privata, esprimendo preoccupazione sulla difficoltà nel contenere la valanga di proteste.

Il funzionario ha aggiunto che potrebbe essere impiegato il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) per contenere le proteste. Intanto, mentre il Paese è sprofondato nel caos, i voli Flydubai per l’Iran sono stati cancellati. Lo stesso ha fatto la compagnia aerea azera AZAL con il volo Baku Teheran.