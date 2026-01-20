Allerta Meteo nel messinese, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice travolti da un’onda pazzesca | VIDEO

Il maltempo sta creando enormi disagi e danni in provincia di Messina tra alberi divelti, strade distrutte, lungomari crollati con onde gigantesche. Durante una diretta per commentare il disastro del maltempo, il sindaco di Taormina Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, primo cittadino di Santa Teresa di Riva, sono stati letteralmente travolti dalla furia del mare, come si evince dal video a corredo dell’articolo.

Tante le problematiche a Santa Teresa di Riva con una parte del Lungomare crollato e tanti danni lungo il territorio. Ricordiamo, inoltre, l’incidente di questa mattina, dove un uomo è precipitato nel vuoto con la propria auto incurante del divieto.