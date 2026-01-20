Maltempo Messina: danni a Santa Teresa di Riva, si apre una voragine sul Lungomare

“Il lungomare continua ad essere chiuso. Non transitate sul lungomare perché molto pericoloso in diversi punti e non sappiamo cosa può succedere. Seguite il percorso alternativo utilizzando la panoramica e la via Sparagonà in senso unico a scendere. La passerella sul torrente Agrò è chiusa”, è quanto comunica il sindaco di Sanya Teesa di Riva, Danilo Lo Giudice.

“Si è aperta una voragine nel lungomare zona Barracca che stiamo provvedendo a circoscrivere al meglio. La mareggiata é tutt’ora in corso e non accenna a diminuire“, conclude il primo cittadino.