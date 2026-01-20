Allerta Meteo Messina, situazione drammatica a Santa Teresa di Riva: evacuata una famiglia e fuga di gas

Dopo parte del lungomare anche la piazzetta del Gambero a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, ha ceduto ed è stata completamente distrutta a causa del forte maltempo. “Siamo intervenuti per evacuare una signora con il figlio che si trovava in difficoltà e l’abbiamo trasferita in sicurezza in un b&b con l’intervento del polizia locale, dei vigili del fuoco e della croce rossa. Abbiamo ricevuto una segnalazione di fuga di Gas che stiamo gestendo insieme ai vigili del fuoco e al gestore del servizio di metanizzazione”, è quanto comunica il sindaco Danilo Lo Giudice.

“Sembra un incubo ma stiamo cercando di fare il possibile. Prestare la massima attenzione, la mareggiata purtroppo è in continuo aumento con onde altissime“, conclude il primo cittadino.