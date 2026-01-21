Allerta Meteo Messina: Santa Teresa di Riva senza acqua, Webuild a supporto della popolazione

“Purtroppo dalle verifiche effettuate con l’ufficio tecnico, il tubo di mandata principale dell’acqua nel lungomare risulta divelto in più punti e le riparazioni importanti non sono al momento effettuabili”, è quanto afferma il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice. “Abbiamo chiesto e avuto supporto da We Build che ci hanno dato disponibilità per le cisterne che verranno posizionate nei seguenti punti per rifornire acqua per uso non potabile: piazza Madonna del Carmelo, piazza Sacra Famiglia, piazza Municipio, piazza Portosalvo, piazza Mercato”, spiega Lo Giudice.

“Intorno alle 11:00 dovrebbero essere in arrivo. Ognuno in caso di necessità utilizzi le postazioni più vicine evitando gli spostamenti”, puntualizza il sindaco.