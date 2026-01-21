Allerta Meteo Messina: Santa Teresa di Riva senza acqua, Webuild a supporto della popolazione

Allerta Meteo Messina, Lo Giudice: "purtroppo dalle verifiche effettuate con l’ufficio tecnico, il tubo di mandata principale dell’acqua nel lungomare risulta divelto in più punti"

Autobotte

“Purtroppo dalle verifiche effettuate con l’ufficio tecnico, il tubo di mandata principale dell’acqua nel lungomare risulta divelto in più punti e le riparazioni importanti non sono al momento effettuabili”, è quanto afferma il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice. “Abbiamo chiesto e avuto supporto da We Build che ci hanno dato disponibilità per le cisterne che verranno posizionate nei seguenti punti per rifornire acqua per uso non potabile: piazza Madonna del Carmelo, piazza Sacra Famiglia, piazza Municipio, piazza Portosalvo,  piazza Mercato”, spiega Lo Giudice.

“Intorno alle 11:00 dovrebbero essere in arrivo. Ognuno in caso di necessità utilizzi le postazioni più vicine evitando gli spostamenti”, puntualizza il sindaco.

