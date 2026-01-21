Allerta Meteo Messina, si aggrava la situazione a Santa Teresa: la città è senza luce e acqua

Situazione drammatica in provincia di Messina ed in particolare a Santa Teresa di Riva a causa del maltempo. “Sembra un bollettino di guerra ma purtroppo siamo senza acqua in quasi tutto il paese (e non per un tubo rotto) e senza luce. Il lungomare non esiste più in diverse zone, non appena sarà possibile vedremo di capire il resto perché anche l’impianto di video sorveglianza é andato ko”, afferma il sindaco Danilo Lo Giudice.

“Stiamo intervenendo con diverse squadre ma ci sono punti attualmente non accessibili in quanto il mare continua a salire in maniera importante. La passerella sull’agro é chiusa“, spiega Lo Giudice.