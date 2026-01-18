Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare lancia un allarme estremo per Calabria e Sicilia: il Ciclone Harry assume proporzioni “Eccezionali”

Quando il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, noto per il suo proverbiale equilibrio e l’estrema cautela nelle previsioni, utilizza termini come “carattere di eccezionalità” e “tempesta”, significa che il territorio si trova di fronte a un pericolo reale, imminente e di rara violenza. L’ultimo avviso per fenomeni intensi, emesso a metà giornata di oggi, 18 gennaio 2026, non lascia spazio a interpretazioni: il Mega-Ciclone Harry sta per scatenare una forza d’urto che metterà a durissima prova la tenuta idrogeologica e infrastrutturale del Sud Italia. La mobilitazione della Protezione Civile, già ai massimi livelli, trova ora una tragica conferma tecnica nei dati forniti dagli esperti dell’Arma Azzurra.

Allerta Meteo: il testo integrale del bollettino dell’Aeronautica Militare

Di seguito, riportiamo fedelmente l’avviso di burrasca e fenomeni intensi emesso dal centro meteorologico di Pratica di Mare:

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 18/01/26. In considerazione dell’approssimarsi della tempesta denominata Harry, persistono:

Fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026 , precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Calabria , con particolare riferimento al settore ionico, e con quantitativi cumulati che nella giornata di martedì potranno assumere carattere di eccezionalità ;

Si prevedono:

Dalle prime ore di domani, lunedì 19 gennaio 2026 , e fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026, nevicate intense ed abbondanti sui rilievi della Calabria a quote superiori ai 900/1000 metri;

, e fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026, sui rilievi della Calabria a quote superiori ai 900/1000 metri; Dalla serata di oggi, domenica 18 gennaio 2026 e fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026, precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere di rovescio temporale, sulla Sicilia orientale , anche con quantitativi cumulati che nella giornata di martedì potranno assumere carattere di eccezionalità ;

I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Si prevedono inoltre:

Dalla serata di oggi, domenica 18 gennaio 2026 , e fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026, venti forti o molto forti sudorientali , con raffiche di burrasca forte su Sicilia e Calabria, e mareggiate lungo le coste esposte, e con raffiche in intensificazione a tempesta nella giornata di domani, lunedì 19 gennaio 2026;

Analisi della criticità: mare “grosso” e venti oltre i 150 km/h

L’analisi tecnica del bollettino rivela uno scenario apocalittico per le zone costiere. Il passaggio dello stato del mare da “molto agitato” a “grosso” è il segnale che le onde medie di 8-9 metri, con picchi di 12 metri, non sono più solo una possibilità statistica, ma una certezza idrodinamica. La dicitura “raffiche in intensificazione a tempesta” conferma che il vento supererà abbondantemente i 150 km/h, rendendo vano ogni tentativo di navigazione e bloccando completamente il traffico aereo negli scali di Catania, Reggio Calabria, Palermo e Lamezia Terme.

L’eccezionalità prevista per martedì 20 gennaio riguarda soprattutto i volumi d’acqua: si teme che in 24 ore possa cadere la pioggia di un intero anno, trasformando i torrenti in fiumi in piena. In quota, la situazione è altrettanto estrema: la neve cadrà furiosa già dai 900 metri in Calabria (Sila e Pollino), mentre sull’Etna e sull’Aspromonte gli accumuli saranno “epici”, con metri di coltre bianca che isoleranno i rifugi e le stazioni sciistiche.

Allerta Meteo: un territorio in assetto da guerra

La Sicilia e la Calabria si apprestano a vivere le 72 ore più difficili degli ultimi decenni. Con le scuole chiuse in quasi tutti i comuni, le barriere di sabbia innalzate lungo le coste da Messina a Catania e la Protezione Civile schierata in ogni punto critico, l’Italia meridionale tenta di resistere all’urto di Harry. L’avviso dell’Aeronautica Militare è il tassello finale che certifica la portata secolare di questo evento: una tempesta che, per forza dei venti e altezza delle onde, è destinata a superare la memoria storica di Vaia. La popolazione è invitata a non uscire di casa e a monitorare costantemente i canali ufficiali, mentre il cielo si oscura e il mare inizia a mostrare la sua faccia più spaventosa.

