Allerta Meteo Calabria, allarme innalzato a livello rosso per Reggio e Catanzaro: mobilitazione assoluta | LIVE

L’allerta meteo in Calabria entra nella fase più critica: la Protezione Civile ha innalzato a livello rosso il grado di allarme per la giornata di domani, martedì 20 gennaio, con particolare attenzione alle aree di Reggio Calabria e Catanzaro. La situazione viene monitorata minuto per minuto alla luce degli ultimi aggiornamenti, che indicano un peggioramento deciso delle condizioni atmosferiche e un rischio elevato legato a fenomeni intensi e persistenti.

La giornata di martedì potrebbe essere caratterizzata da maltempo estremo, con piogge abbondanti, temporali, possibili nubifragi e raffiche di vento, in un contesto che può determinare criticità diffuse sul territorio, soprattutto nei punti più vulnerabili per dissesto idrogeologico. L’innalzamento dell’allerta al massimo livello comporta una mobilitazione assoluta dei sistemi di emergenza e una particolare attenzione alle zone già soggette a frane, allagamenti, esondazioni di torrenti e smottamenti.

Le autorità invitano alla massima prudenza e raccomandano di seguire esclusivamente i canali ufficiali per ulteriori comunicazioni, visto che l’evoluzione potrebbe risultare rapida e localmente molto violenta. Nelle prossime ore saranno decisivi i nuovi bollettini e gli aggiornamenti in tempo reale, con le strutture operative impegnate sul territorio per prevenzione, interventi e assistenza in caso di necessità.