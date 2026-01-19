Allerta Meteo, scuole chiuse in tantissimi Comuni anche martedì 20: le ordinanze dei Sindaci | ELENCO

Il maltempo imperversa in Calabria e Sicilia con piogge torrenziali. Oggi, lunedì 19 gennaio, le scuole sono chiuse a Catanzaro, Crotone, Palmi, Gioia Tauro, tanti altri comuni calabresi, ma soprattutto Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Agrigento, in oltre mezza Sicilia. I sindaci stanno già predisponendo apposite ordinanze per una nuova chiusura delle scuole nella giornata di domani, martedì 20 gennaio, quando il maltempo peggiorerà ulteriormente.

Il livello di allerta meteo si innalzerà a rosso anche in gran parte della Calabria. Ecco perché i comuni con le scuole chiuse domani saranno molti di più rispetto a quelli di oggi e si profila un terzo giorno di chiusura per dopodomani, mercoledì 21. Di seguito l’elenco aggiornato con tutte le ordinanze dei sindaci nei comuni per le scuole chiuse per la giornata di domani, martedì 20 gennaio.

Di seguito l’elenco aggiornato dei Comuni dove le scuole resteranno chiuse martedì 20 gennaio 2026:

Calabria

Gioia Tauro (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Palmi (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Melicuccà (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Montebello Jonico (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Seminara (Reggio Calabria)



(Reggio Calabria) Amato (Catanzaro)

(Catanzaro) Miglierina (Catanzaro)

(Catanzaro) Sellia Marina (Catanzaro)

(Catanzaro) Amendolara (Cosenza)

Sicilia