Allerta Meteo a Messina: oltre 50 interventi dei Vigili del Fuoco nelle ultime 24 ore, numerose emergenze | FOTO

Nelle ultime 24 ore, i Vigili del fuoco del Comando di Messina hanno effettuato oltre 50 interventi, mettendo a dura prova uomini e mezzi VF. Le condizioni meteo avverse hanno causato numerose emergenze, tra cui la gestione di cavi Enel pericolanti, pali dell’illuminazione caduti, la rimozione di alberi caduti o pericolanti, e un grave incidente a Santa Teresa di Riva, dove un’autovettura è precipitata all’interno di un baratro formatosi a causa della strada distrutta dal mare causando. Il conducente per fortuna è fuori pericolo di vita. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.