ACR Messina, ufficializzati due nuovi arrivi. E la società ringrazia il Principe del Bahrain (invitandolo in città)

Ufficializzati due nuovi arrivi in casa ACR Messina. La società “comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Lucio Bonofiglio. Classe 2007, Bonofiglio approda in giallorosso con un curriculum di tutto rispetto. Un giovane difensore di prospettiva, cresciuto nel settore giovanile del Cosenza e con esperienza già maturata in Serie D”. Arriva anche la conferma di Zerbo, che aveva già rescisso con l’Afragolese nei giorni scorsi: “l’ACR Messina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Gabriele Zerbo, attaccante classe 1994. Nato a Palermo il 16 maggio 1994, Zerbo è un esterno offensivo di piede mancino naturale. Cresciuto nei prestigiosi settori giovanili di Palermo e Chievo Verona, il calciatore siciliano vanta un curriculum di assoluto spessore con quasi 350 presenze complessive in carriera tra Serie C e Serie D, condite da circa 65 reti realizzate. Il talento siciliano torna a casa per vestire il giallorosso”.

Intanto il club, nelle persone di Davis e Pagniello, rivolge “un ringraziamento speciale a Sua Altezza il Principe del Bahrain Abdulla K Alkhalifa per aver scelto di accompagnarci in questa prima parte di stagione con Visit Bahrain. La Sua fiducia nel progetto ACR Messina ci ha riempito di orgoglio e nel nostro cuore ci sarà sempre un posto per Lui. Come promesso, non vediamo l’ora di accoglierLo presto a Messina!”, si legge in una nota. “Sulla nuova maglia campeggia il 125: non un numero qualunque, ma il simbolo di un legame indissolubile tra questa maglia, questa città e la sua gente. 125 anni di storia. 125 anni di passione. 125 volte Forza ACR Messina!”.