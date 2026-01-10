ACR Messina, ora è ufficiale: ecco l’ex River Plate Juan Cruz Kaprof

Si attendeva l’ufficialità anche del club, nonostante le conferme fossero già arrivate sui social da Davis e Pagniello: Juan Cruz Kaprof è un nuovo attaccante dell’ACR Messina. Argentino, classe 1995, cresciuto nel River Plate, torna adesso in Italia dopo l’unica esperienza tricolore, quella di qualche anno fa con il Lecco. “L’ACR Messina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante argentino Juan Cruz Kaprof” si legge.

“Nato a Buenos Aires il 12 marzo 1995, Juan arriva con un bagaglio di esperienza internazionale tra Argentina, Francia e Italia. Un attaccante di qualità con un percorso professionale di alto livello, pronto a dare il suo contributo in giallorosso. Cresciuto nel settore giovanile del River Plate, con esordio in prima squadra, ha esperienza europea con FC Metz (Francia) e Lecco (Italia). Per lui oltre 100 presenze nei campionati argentini con Defensa y Justicia, Arsenal de Sarandí, Atlético Tucumán e Quilmes”.