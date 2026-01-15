ACR Messina, ecco l’ufficialità in entrata: arriva Giardino

Si attendeva solo l’ufficialità, è arrivata: Andrea Karol Giardino è un nuovo portiere dell’ACR Messina. Arriva dal Parma in prestito. Sarà a disposizione di quello che ormai è il nuovo allenatore, Alessandro Parisi: il club non ha difatti annunciato la nuova scelta, ma è praticamente definita, almeno per il momento. Dopo l’incontro con Feola, e la fumata nera, panchina affidata a chi aveva già preso le redini della squadra dopo l’addio di Romano.

Tornando a Giardino, questo il comunicato ufficiale: “L’ACR Messina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Andrea Karol Giardino. Nato il 25 novembre 2008, Andrea arriva in prestito dal Parma Calcio dopo un’ottima prima esperienza in Serie D con la Fidelis Andria. Un giovane talento tra i pali, cresciuto nel prestigioso settore giovanile crociato, pronto a difendere i colori giallorossi. Classe 2008, uno dei profili più interessanti del panorama giovanile italiano. 12 presenze in Serie D con la Fidelis Andria, 5 clean sheet e grande personalità. Cresciuto nel settore giovanile del Parma con esperienza nell’Under 17 e Under 18”.