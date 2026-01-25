ACR Messina, ci pensa di nuovo Roseti! Prima vittoria del 2026, battuto l’Acireale di misura

Va avanti, si fa riprendere e torna avanti. A fatica, ma alla fine ce la fa. Il Messina riesce a vincere la prima partita del 2026, dopo un inizio a fatica del nuovo. Successo di misura sull’Acireale, risultato pesante in ottica salvezza. I tre punti non si vedevano da oltre un mese (l’ultimo a metà dicembre). Il 2-1 è firmato Roseti, che torna a segnare gol pesanti. Con questo punteggio, la squadra peloritana lascia per la prima volta la penultima posizione. Oggi sarebbe ai playout. Il distacco dalla salvezza diretta, però, non è lontanissimo: solo quattro punti. Tornando al match, a sbloccarla è Tedesco, nella prima parte di gara. Il gol del pari arriva prima dell’intervallo, che si chiude dunque sull’1-1. Nella ripresa, a metà secondo tempo, la rete decisiva di Roseti.