Tappa nazionale del Campionato Supermarecross a Catona, Falcomatà: “evento che puntiamo a riproporre”

“Per la prima volta ospitiamo in città un evento sportivo che riguarda il Supermarecross e che ha fatto registrare un grande successo in termini di partecipazione di piloti e, soprattutto, in termini di pubblico” – sono le parole del Sindaco Giuseppe Falcomatà, che, insieme all’Assessore Carmelo Romeo, al Presidente del Consiglio comunale Enzo Marra, al Vicesindaco Metropolitano Carmelo Versace e al Consigliere Franco Barreca, ha preso parte alla tappa nazionale di Supermarecross organizzata e promossa dal gruppo ‘Sand Riders’ con il sostegno della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria.

“Cornice stupenda”

“Quella di Catona è una cornice stupenda per un evento che puntiamo a riproporre per il prossimo anno, perché si tratta di una giornata che mette insieme sport e memoria, infatti – sottolinea il Sindaco – la tappa del Supermarecross è stata dedicata a Carmelo Ferrante, appassionato sportivo prematuramente scomparso, che, con i ‘Sand Riders’, condivideva la stessa passione e lo stesso entusiasmo che si rispiravano sulla pista e nel motorhome allestiti in questi giorni sul lungomare di Catona”.

“Reggio Calabria si conferma città in grado di ospitare i grandi eventi, testimonianza di un’organizzazione impeccabile e frutto di una sinergia istituzionale che ha permesso la realizzazione non solo di un appuntamento sportivo, ma anche di una manifestazione pubblica con una forte attenzione al rispetto dell’ambiente, alla valorizzazione del nostro territorio e soprattutto, ai valori aggregativi che, ancora una volta, ci aiutano a riscoprici comunità” – conclude la nota.