Reggio Calabria, spettacolo sulla spiaggia di Catona per la 5ª tappa del Campionato Nazionale Marecross | FOTO e VIDEO

Spettacolo sul Lungomare di Catona, a Reggio Calabria, per la quinta tappa del Campionato Nazionale Marecross, come si evince dalle immagini di Renzo Pellicano a corredo dell’articolo. L’evento-memorial è stato dedicato al compianto Carmelo Ferrante, appassionato sportivo prematuramente scomparso. L’evento è stato organizzato dall’ASD Sand Riders Reggio Calabria e rappresenta la prima edizione del “Memorial Carmelo Ferrante” ed ha visto la partecipazione di circa 100 piloti provenienti da diverse regioni del Sud Italia. E’ stata una giornata di sport e memoria, oltre che di sensibilizzazione all’ambiente e ai valori più nobili di questa disciplina.

Il segretario di Sand Riders Reggio Calabria, Vincenzo Campisi, ha commentato: “abbiamo deciso di dedicare questa gara al nostro amico Carmelo che ha condiviso con noi la passione per il motocross: è un sogno che diventa realtà, frutto dell’impegno e della collaborazione di un gruppo di amici uniti dalla stessa passione”.