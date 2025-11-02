Risultati Serie D: Savoia show, 6 reti alla Gelbison! La Nissa batte il Messina e resta in alto

Conclusa anche la 10ª giornata del girone I di Serie D. La copertina di giornata è del Savoia, che rifila ben 6 reti a domicilio alla Gelbison e tallona la capolista Igea Virtus, che tuttavia non sbaglia, dopo la Nissa batte anche la Reggina e rimane prima da sola. Per gli amaranto, invece, ennesimo tonfo. La Nissa torna alla vittoria e rifila una delle poche sconfitte di questa stagione al Messina. Con Igea e Savoia, sono queste tre al momento a guidare il girone, con un punto di distanza tra di loro. Sbaglia la Vibonese, che perde in casa contro il Ragusa; stop anche per l’Athletic Palermo a Paternò.
Risultati Serie D, 10ª giornata
Sabato 1 novembre
Ore 15.00
Enna-Acireale 2-1
Domenica 2 novembre
Ore 14.30
Castrumfavara-Vigor Lamezia 1-1
Gelbison-Savoia 2-6
Paternò-Athletic Palermo 3-2
Sambiase-Sancataldese 2-0
Vibonese-Ragusa 0-1
Ore 15.00
Milazzo-Gela 1-0
Nissa-Messina 1-0
Reggina-Igea Virtus 0-1
Classifica Serie D
- Igea Virtus 21
- Savoia 19
- Nissa 18
- Athletic Palermo 16
- Sambiase 16
- Vibonese 15
- Milazzo 15
- Gela 13
- Gelbison 13
- Castrumfavara 12
- Reggina 11
- Vigor Lamezia 11
- Enna 11
- Paternò 9*
- Sancataldese 8
- Acireale 8*
- Ragusa 7
- ACR Messina 2 (-14)
*Una partita in meno
Prossimo turno Serie D girone I, 11ª giornata
Recupero (5 novembre ore 14.30): Acireale-Paternò
Domenica 9 novembre
Ore 14.30
ACR Messina-Vibonese
Acireale-Reggina
Athletic Palermo-Nissa
Enna-Paternò
Gela-Sambiase
Igea Virtus-Gelbison
Sancataldese-Castrumfavara
Savoia-Milazzo
Vigor Lamezia-Ragusa