Risultati Serie D: Savoia show, 6 reti alla Gelbison! La Nissa batte il Messina e resta in alto

Girone I di Serie D in campo per la 10ª giornata: tutti i risultati e la classifica aggiornata

Esultanza Savoia

Conclusa anche la 10ª giornata del girone I di Serie D. La copertina di giornata è del Savoia, che rifila ben 6 reti a domicilio alla Gelbison e tallona la capolista Igea Virtus, che tuttavia non sbaglia, dopo la Nissa batte anche la Reggina e rimane prima da sola. Per gli amaranto, invece, ennesimo tonfo. La Nissa torna alla vittoria e rifila una delle poche sconfitte di questa stagione al Messina. Con Igea e Savoia, sono queste tre al momento a guidare il girone, con un punto di distanza tra di loro. Sbaglia la Vibonese, che perde in casa contro il Ragusa; stop anche per l’Athletic Palermo a Paternò.

Risultati Serie D, 10ª giornata

Sabato 1 novembre

Ore 15.00
Enna-Acireale 2-1

Domenica 2 novembre

Ore 14.30
Castrumfavara-Vigor Lamezia 1-1
Gelbison-Savoia 2-6
Paternò-Athletic Palermo 3-2
Sambiase-Sancataldese 2-0
Vibonese-Ragusa 0-1

Ore 15.00
Milazzo-Gela 1-0
Nissa-Messina 1-0
Reggina-Igea Virtus 0-1

Classifica Serie D

  1. Igea Virtus 21
  2. Savoia 19
  3. Nissa 18
  4. Athletic Palermo 16
  5. Sambiase 16
  6. Vibonese 15
  7. Milazzo 15
  8. Gela 13
  9. Gelbison 13
  10. Castrumfavara 12
  11. Reggina 11
  12. Vigor Lamezia 11
  13. Enna 11
  14. Paternò 9*
  15. Sancataldese 8
  16. Acireale 8*
  17. Ragusa 7
  18. ACR Messina 2 (-14)

*Una partita in meno

Prossimo turno Serie D girone I, 11ª giornata

Recupero (5 novembre ore 14.30): Acireale-Paternò

Domenica 9 novembre

Ore 14.30
ACR Messina-Vibonese
Acireale-Reggina
Athletic Palermo-Nissa
Enna-Paternò
Gela-Sambiase
Igea Virtus-Gelbison
Sancataldese-Castrumfavara
Savoia-Milazzo
Vigor Lamezia-Ragusa

