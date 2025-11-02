Risultati Serie D: Savoia show, 6 reti alla Gelbison! La Nissa batte il Messina e resta in alto

Conclusa anche la 10ª giornata del girone I di Serie D. La copertina di giornata è del Savoia, che rifila ben 6 reti a domicilio alla Gelbison e tallona la capolista Igea Virtus, che tuttavia non sbaglia, dopo la Nissa batte anche la Reggina e rimane prima da sola. Per gli amaranto, invece, ennesimo tonfo. La Nissa torna alla vittoria e rifila una delle poche sconfitte di questa stagione al Messina. Con Igea e Savoia, sono queste tre al momento a guidare il girone, con un punto di distanza tra di loro. Sbaglia la Vibonese, che perde in casa contro il Ragusa; stop anche per l’Athletic Palermo a Paternò.

Risultati Serie D, 10ª giornata

Sabato 1 novembre

Ore 15.00

Enna-Acireale 2-1

Domenica 2 novembre

Ore 14.30

Castrumfavara-Vigor Lamezia 1-1

Gelbison-Savoia 2-6

Paternò-Athletic Palermo 3-2

Sambiase-Sancataldese 2-0

Vibonese-Ragusa 0-1

Ore 15.00

Milazzo-Gela 1-0

Nissa-Messina 1-0

Reggina-Igea Virtus 0-1

Classifica Serie D

Igea Virtus 21 Savoia 19 Nissa 18 Athletic Palermo 16 Sambiase 16 Vibonese 15 Milazzo 15 Gela 13 Gelbison 13 Castrumfavara 12 Reggina 11 Vigor Lamezia 11 Enna 11 Paternò 9* Sancataldese 8 Acireale 8* Ragusa 7 ACR Messina 2 (-14)

*Una partita in meno

Prossimo turno Serie D girone I, 11ª giornata

Recupero (5 novembre ore 14.30): Acireale-Paternò

Domenica 9 novembre

Ore 14.30

ACR Messina-Vibonese

Acireale-Reggina

Athletic Palermo-Nissa

Enna-Paternò

Gela-Sambiase

Igea Virtus-Gelbison

Sancataldese-Castrumfavara

Savoia-Milazzo

Vigor Lamezia-Ragusa