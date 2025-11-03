Regione Calabria, in Consiglio arrivano i “supplenti”. Tutti i NOMI dei nuovi consiglieri regionali

Dopo l’ufficializzazione della Giunta regionale della Calabria, avvenuta qualche minuto fa, con l’annuncio del Governatore Roberto Occhiuto, cambia anche la composizione del Consiglio regionale con i consiglieri “supplenti”. Con la nuova norma è previsto, infatti, che il consigliere regionale nominato assessore lasci il posto in aula al primo dei non eletti nella lista di riferimento. I consiglieri regionali eletti e designati assessori sono: Gianluca Gallo e Pasqualina Straface di Forza Italia (Circoscrizione Nord), Giovanni Calabrese (Fdi, Circoscrizione Sud), Antonio Montuoro (Fdi, Circoscrizione Centro) e Filippo Mancuso (Lega, Circoscrizione Centro).

Al loro posto, in Consiglio regionale, come “supplenti” ci saranno Antonio De Caprio, Piercarlo Chiappetta, Daniela Iiriti, Wanda Ferro, che a sua volta lascerà lo scranno a Filippo Pietropaolo in quanto resterà sottosegretario nel Governo Meloni, e Gianpaolo Bevilacqua.