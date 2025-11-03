Regione: la presidenza del Consiglio torna a Reggio Calabria con Salvatore Cirillo

Dopo l’ufficializzazione della Giunta regionale della Calabria, avvenuta qualche minuto fa, adesso si dovranno decidere anche gli altri ruoli da assegnare. La presidenza del Consiglio regionale andrà al reggino Salvatore Cirillo, sostenuto con forza dal coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro. Questo importante ruolo torna a Reggio Calabria dopo i 5 anni di Nicola Irto, attuale deputato e leader regionale del Pd, dal 2015 al 2020, ed al forzista Giovanni Arruzzolo, coordinatore provinciale degli azzurri e parlamentare (2020-2021).

Salvatore Cirillo ha battuto ogni record storico di preferenze nella circoscrizione Sud

Salvatore Cirillo, 30 anni di Caulonia, ha ottenuto 19.225 voti, alle recenti elezioni, battendo ogni record storico di preferenze alle Regionali nella Circoscrizione provinciale di Reggio Calabria: una vera e propria prova di forza dell’on. Francesco Cannizzaro, che ha sostenuto con forza il giovane politico della locride e che merita, indubbiamente, l’importante riconoscimento di presidente del consiglio regionale. Un ruolo delicato e di garante rispetto allo statuto regionale e all’intero consiglio.