Ponte sullo Stretto, le surreali parole di Versace e la lettera di un cittadino: “sono sconcertato. Tante incompiute, zero idee e il problema è l’opera?”

“Leggo sconcertato le dichiarazioni del Vice Sindaco Metropolitano Carmelo Versace che coerente con il pensiero dell’ex a breve Sindaco Giuseppe Falcomatà addossa la responsabilità del mancato completamento delle opere della Metrocity al Governo al Ponte sullo Stretto alla Regione e per parcondicio anche a Babbo Natale che non ha letto la sua letterina per le elezioni Regionali. Verrebbe molto semplice ricordare al Vice Sindaco Metropolitano e consigliere comunale le incompiute banali che da anni aspettano il completamento. Resteranno scolpite ad imperitura memoria. Come resterà scolpito… La colpa è di quelli di prima…”. Comincia così la lettera di un “cittadino che si informa” rivolta a Carmelo Versace, che in un comunicato surreale ha scaricato i problemi della Città Metropolitana di Reggio Calabria – da lui gestita – al Ponte sullo Stretto.

“Comunque bando alle ciance di chi continua a ciurlare nel manico rimestando nella loro incoerenza che ha visto definanziare opere per loro inutili pensate dalla destra e poi puntualmente ritirate fuori perché Loro di idee stanno messi a zero. Non sarà un ecocompattatore a ridare dignità ad Arghillà da 11 anni abbandonata e usata solo quando c’era bisogno di presentarla allo Stato come zona di riscatto dimenticando Alessandro che ancora aspetta. La mancata visione di un progetto per l’area metropolitana non dipende dal ponte ma da una visione miope che vi ha sempre caratterizzato. 11 anni di vivacchiamento di rincorse utili solo ad accaparrarsi I voti per le prossime elezioni farsi riconfermare e avere la paghetta a fine mese” ha aggiunto.

“Forse Versace ha paura di perdere il suo posto?”

“Forse oggi il Vice Sindaco fa da eco alle dichiarazioni di 4 giorni fa di Falcomatà per paura di perdere il suo posto? Ciò che non avete mai perso è una voglia innata di distruggere e mai costruire di non ascoltare i bisogni dei cittadini. Ma si sa quando ci si sente re tutto è permesso. Ma se allora la colpa è di Salvini come mai I cittadini pensanti e non schiavi quell’opera la vogliono? Tutto ciò che alla sinistra non piace per colore per architettura rifiniture alla fine si fa. Come si sta completando la Gallico Gambarie… Come si sta completando il megalotto della statale 106. Come si parte per l’Europa grazie alla Regione Calabria. Come si sta realizzando la nuova aerostazione a Reggio Calabria” si legge ancora.

“A voi non servono progetti a voi servirebbe il coraggio di strappare quelle catene alla caviglia che vi tengono prigionieri schiavi e sudditi di quella politica che vuole il popolo dilaniato da un pensiero che non è del PCI dei tempi di Berlinguer ma di solidali attuali che pensano solo ai loro interessi. Stia sereno Dott. Versace con la prossima amministrazione tutto sarà compiuto e si risorgerà dalle tenebre in cui avete tenuto per 11 anni la provincia di Reggio Calabria” si conclude la lettera.