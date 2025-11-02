Messina, il Sindaco di Capizzi: “conosco la famiglia del presunto omicida” | DETTAGLI

“La nostra comunità è sgomenta e incredula, è una vera tragedia. Io insegno a Nicosia e non conoscevo personalmente il giovane ucciso che andava a scuola a Troina (Enna), ma conosco la famiglia fatta di gente per bene e grandi lavoratori. Mi dicono che il figlio era un ragazzo timido, bravo e studioso”. Lo dice il sindaco di Capizzi (Messina) Leonardo Giuseppe Principato Trosso commentando l’omicidio del ragazzo di 16 anni, ucciso a colpi di pistola ieri sera davanti a un bar della piccola cittadina, che conta meno di 3 mila abitanti.

“Conosco la famiglia del presunto omicida, persone con diversi precedenti penali – aggiunge il sindaco – L’anno scorso alcuni componenti della famiglia sono stati indagati per avere dato fuoco alla caserma dei carabinieri, due giorni fa sono stati sottoposti a controlli perché sospettati di possedere armi. Ieri sera poteva essere una strage, quel bar è frequentato da molti ragazzini. I nostri carabinieri sono pochi e più volte ho chiesto al prefetto dei rinforzi. Proclamerò il lutto cittadino” ha concluso